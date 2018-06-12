Габулов, Ташаев и Лопырева снялись в клипе в поддержку сборной России

В преддверии чемпионата мира в России вышел клип на песню "Мы в вас верим" группы "Туса" и певца Ираклия Пирцхалавы. В съемках клипа приняли участие игроки сборной России Владимир Габулов и Юрий Жирков, Александр Ташаев, а также посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.

По сюжету клипа игроки национальной команды помогают обычным мальчишкам одержать победу в дворовом чемпионате.

Сборная России в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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