15:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Габулов прибыл в расположение сборной России

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Голкипер Владимир Габулов приехал на австрийский сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу–2018.

Вратарь присоединился к сборной только 22 мая потому, что его клуб "Брюгге" участвовал в заключительном туре национального чемпионата, а затем проводил чемпионский парад. (Игорь РАБИНЕР)

Габулов на чемпионском параде "Брюгге". Видео //
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

почему у некоторых игроков сборной особые условия? больной Дзюба и тот вовремя приехал.

16:39

drakorn50

Черчесов взял Габулова по большому блату,ну какой же он вратарь если сидит в запасе.

16:20

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