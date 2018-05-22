Габулов прибыл в расположение сборной России

Голкипер Владимир Габулов приехал на австрийский сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу–2018.

Вратарь присоединился к сборной только 22 мая потому, что его клуб "Брюгге" участвовал в заключительном туре национального чемпионата, а затем проводил чемпионский парад. (Игорь РАБИНЕР)

Габулов на чемпионском параде "Брюгге". Видео //

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