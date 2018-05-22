Габулов прибыл в расположение сборной России

Голкипер Владимир Габулов приехал на австрийский сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу–2018.
Вратарь присоединился к сборной только 22 мая потому, что его клуб "Брюгге" участвовал в заключительном туре национального чемпионата, а затем проводил чемпионский парад. (Игорь РАБИНЕР)
Габулов на чемпионском параде "Брюгге". Видео //
Все о сборной России // Все о чемпионате мира по футболу - здесь
shpasic
почему у некоторых игроков сборной особые условия? больной Дзюба и тот вовремя приехал.
16:39
drakorn50
Черчесов взял Габулова по большому блату,ну какой же он вратарь если сидит в запасе.
16:20