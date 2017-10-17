18:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Габриеле Ориали: "Жребий для сборной Италии мог быть и лучше"

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Менеджер сборной Италии Габриеле Ориали считает, что его команде не очень повезло с жеребьевкой стыковых матчей в отборе ЧМ-2018. За выход на турнир итальянцы поспорят со сборной Швеции.

– Жребий мог быть и лучше, – цитирует Sky Italia Ориали. – Но мы принимаем это. Сборная Италии никого не должна бояться. Это очень сильная команда, которая вышла из жесткой группы. Шведы обыгрывали Францию, справились с Голландией. Надеемся, что наши травмированные успеют восстановиться. В последних матчах мы потеряли не менее четырех-пяти важных игроков. Я говорю о Белотти, Верратти, Де Росси, Маркизио и Пеллегрини.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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yakepetrov

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18:42

Serenky25

В стыках Мальт или Гренландий нету. Играйте и доказывайте.

18:35