Габриеле Ориали: "Жребий для сборной Италии мог быть и лучше"

Менеджер сборной Италии Габриеле Ориали считает, что его команде не очень повезло с жеребьевкой стыковых матчей в отборе ЧМ-2018. За выход на турнир итальянцы поспорят со сборной Швеции.

– Жребий мог быть и лучше, – цитирует Sky Italia Ориали. – Но мы принимаем это. Сборная Италии никого не должна бояться. Это очень сильная команда, которая вышла из жесткой группы. Шведы обыгрывали Францию, справились с Голландией. Надеемся, что наши травмированные успеют восстановиться. В последних матчах мы потеряли не менее четырех-пяти важных игроков. Я говорю о Белотти, Верратти, Де Росси, Маркизио и Пеллегрини.