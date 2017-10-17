Менеджер сборной Италии Габриеле Ориали считает, что его команде не очень повезло с жеребьевкой стыковых матчей в отборе ЧМ-2018. За выход на турнир итальянцы поспорят со сборной Швеции.
– Жребий мог быть и лучше, – цитирует Sky Italia Ориали. – Но мы принимаем это. Сборная Италии никого не должна бояться. Это очень сильная команда, которая вышла из жесткой группы. Шведы обыгрывали Францию, справились с Голландией. Надеемся, что наши травмированные успеют восстановиться. В последних матчах мы потеряли не менее четырех-пяти важных игроков. Я говорю о Белотти, Верратти, Де Росси, Маркизио и Пеллегрини.
yakepetrov
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/kachok
18:42
Serenky25
В стыках Мальт или Гренландий нету. Играйте и доказывайте.
18:35