Габриэль Жезус: "Все говорят о нападении сборной Бразилии, но у нас и отличная оборона"

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус сказал, что у команды сильная оборона, а не только атака.
- Мы должны быть единым коллективом, как семья, - цитирует бразильца "Р-Спорт". - В команде все спокойно, мы сфокусированы на предстоящем матче, это то, что требует от нас тренер, и это нам действительно помогает. Все говорят о нашем нападении, но не стоит забывать и о тех игроках, которые отбирают мячи. У нас отличная оборона, что делает нашу команду сбалансированной. У нас было много великих команд в истории, мы должны воздать им должное. Если мы победим, то тоже войдем в их число. Я не хочу занять чье-то место, я просто хочу добавить свое имя в историю.
На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180615/1138021756.html
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Габриэл Жезус