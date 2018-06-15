Габриэль Жезус: "Все говорят о нападении сборной Бразилии, но у нас и отличная оборона"

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус сказал, что у команды сильная оборона, а не только атака.

- Мы должны быть единым коллективом, как семья, - цитирует бразильца "Р-Спорт". - В команде все спокойно, мы сфокусированы на предстоящем матче, это то, что требует от нас тренер, и это нам действительно помогает. Все говорят о нашем нападении, но не стоит забывать и о тех игроках, которые отбирают мячи. У нас отличная оборона, что делает нашу команду сбалансированной. У нас было много великих команд в истории, мы должны воздать им должное. Если мы победим, то тоже войдем в их число. Я не хочу занять чье-то место, я просто хочу добавить свое имя в историю.

На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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