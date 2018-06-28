Габриэл Жезус: "Голы не забиваю, но команда же выигрывает"

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус после победы над Сербией (2:0) на чемпионате мира-2018 в очередной раз оправдывался за голевую засуху.

- На нас всегда оказывают давление, привык, что меня всегда спрашивают про голевую засуху, - заявил Жезус. - Да, не забиваю голы, но знаю, они придут. Главное, что мы побеждаем. Для меня это куда важнее. Тем более я помог команде, выполнил требования тренера.

- Вы не нервничали в матче?

- Нет, а вам показалось так? Я просто кажусь неопытным, еще молод. Но ведь не один год играю высоком уровне, и прекрасно понимаю ответственность. Иногда я забиваю голы, но играю не так хорошо. А этот матч мне понравился. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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