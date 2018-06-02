Габриэл Жезус будет капитаном сборной Бразилии в матче с Хорватией, Неймар – в запасе

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с составом на товарищеский матч против Хорватии, который состоится 3 июня, сообщает Goal. Капитаном пятикратных чемпионом мира будет нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.
Полностью стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом:
Алиссон – Данилу, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Фернандинью – Виллиан, Коутинью, Габриэл Жезус.
Как отмечает издание, Тите продолжает использовать политику ротации капитанов своей команды. Планируется, что форвард "ПСЖ" Неймар, не выходивший на поле с конца февраля, попадет в заявку и выйдет на поле со скамейки запасных.
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Сборная Бразилии (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Аденор "Тите" Бакки (тренер)
- Габриэл Жезус