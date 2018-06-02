Габриэл Жезус будет капитаном сборной Бразилии в матче с Хорватией, Неймар – в запасе

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с составом на товарищеский матч против Хорватии, который состоится 3 июня, сообщает Goal. Капитаном пятикратных чемпионом мира будет нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

Полностью стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом:

Алиссон – Данилу, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Фернандинью – Виллиан, Коутинью, Габриэл Жезус.

Как отмечает издание, Тите продолжает использовать политику ротации капитанов своей команды. Планируется, что форвард "ПСЖ" Неймар, не выходивший на поле с конца февраля, попадет в заявку и выйдет на поле со скамейки запасных.

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