Габриэль Гомес: "Панаме в матче с Бельгией не хватило концентрации и веры в себя"

Полузащитник сборной Панамы Габриэль Гомес подчеркнул, что его команде не хватило веры в себя в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Бельгии (0:3). Панамцы в России дебютировали в финальной стадии ЧМ.

- Нам не хватило концентрации и веры в себя, - цитирует "Р-Спорт" Гомеса. - Бельгия - очень хороший и сильный соперник, а нам, к сожалению, не хватало веры, что мы можем забить гол. В то же время, мы переполнены эмоциями, это великий день для нас. У нас впереди такие же сложные игры против быстрых и техничных команд, но мы не боимся, а будем биться до последнего.