Габон и Мали сыграли вничью в отборе ЧМ-2016

Сборная Габона на своем поле сыграла вничью с Мали – 0:0 в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Все 90 минут на поле провел полузащитник "Ростова" Мусса Думбья. Обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства.
Путевку в Россию от этой группы сегодня в очном поединке разыграют между собой Марокко и Кот-д'Ивуар.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа С
6-й тур
Габон – Мали – 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
spol2006
В Габоне до сих пор 2016 год?
20:15