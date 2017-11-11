Габон и Мали сыграли вничью в отборе ЧМ-2016

Сборная Габона на своем поле сыграла вничью с Мали – 0:0 в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Все 90 минут на поле провел полузащитник "Ростова" Мусса Думбья. Обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства.

Путевку в Россию от этой группы сегодня в очном поединке разыграют между собой Марокко и Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа С

6-й тур

Габон – Мали – 0:0