19:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Габон и Мали сыграли вничью в отборе ЧМ-2016

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Сборная Габона на своем поле сыграла вничью с Мали – 0:0 в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Все 90 минут на поле провел полузащитник "Ростова" Мусса Думбья. Обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства.

Путевку в Россию от этой группы сегодня в очном поединке разыграют между собой Марокко и Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа С

6-й тур

Габон – Мали – 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spol2006

В Габоне до сих пор 2016 год?

20:15