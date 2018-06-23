Футбольный союз Сербии подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что его организация подаст протест в ФИФА на судейство в матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Швейцарцы добились победы со счетом 2:1.



- Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии, - цитирует ТАСС Шурбатовича. - Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас.

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