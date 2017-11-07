Футбольный союз Сербии оштрафован на 160 тысяч швейцарских франков

ФИФА на своем официальном сайте сообщила о решении оштрафовать Футбольный союз Сербии на общую сумму в 160 тысяч швейцарских франков. Национальная ассоциация наказана за поведение сербских болельщиков во время октябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Напомним, сербы 6 октября в гостях проиграли Австрии (2:3), а 9 октября дома обыграли Грузию (1:0). Последний результат позволил команде, которую возглавлял Славолюб Муслин, напрямую попасть на турнир, который пройдет в России.

В ФИФА пояснили, что Футбольный союз Сербии оштрафован за демонстрацию болельщиками запрещенных баннеров и скандирования политического характера.

Также международная организация по итогам октябрьских матчей оштрафовала футбольные организации Аргентины (40 тысяч), Боснии и Герцеговины (47,5 тысячи), Чили (20 тысяч), Египта (20 тысяч), Эстонии (30 тысяч), Греции (30 тысяч), Перу (25 тысяч), Польши (20 тысяч) и Украины (40 тысяч).