Футбольный агент Абрамов: "Смолов в очередной раз ничего не показал, к тому же, бездарно исполнил пенальти"

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пен. 3:4) и подчеркнул неудачное выступление нападающего Федора Смолова на этом турнире.

- Игра была прекрасной. На мой взгляд, это был первый матч сборной России с серьезным соперником. Наши показали содержательную игру, забили два красивых гола, хорошо играли в пас, технично двигались. Сборная показала, на что способна, мы увидели команду, отличающуюся от той, которая играла против Испании. Если с испанцами мы играли очень осторожно, то с хорватами сыграли смело. Я испытываю чувство гордости за то, что у нас, наконец, появился красивый футбол, на который приятно смотреть. Мы давно такого не видели. Матч сложился удачно для нас, жаль, безусловно, что проиграли по пенальти, но ощущение удовлетворённости у меня осталось.

- Как оцените выступление Федора Смолова?

- Мы довольно долго ждали от Смолова хорошей игры на чемпионате мира. Федор не всегда выходил в старте, когда он выходил на замену, мы ожидали увидеть в нем продолжение Дзюбы, только более техничного и скоростного. Смолов, к сожалению, в очередной раз ничего не показал, к тому же бездарно исполнил пенальти. Ему нечем похвастать на этом турнире, я считаю, что он – единственный футболист, у которого почти ничего не получилось. А ведь изначально все предполагали, что именно Смолов себя проявит и, возможно, подпишет контракт с командой из-за рубежа. Парень-то умелый, и скорость есть, и удар, но почему-то у него не вышло на этом ЧМ. Хочется про него сказать что-нибудь хорошее, да не получается. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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