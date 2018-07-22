Футбольные ассоциации России и Японии подписали соглашение о сотрудничестве

Футбольные ассоциации России и Японии в период проведения чемпионата мира по футболу подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил посол РФ в Токио Михаил Галузин. По его словам, Япония блестяще выступила на ЧМ-2018.

- Чемпионат мира по футболу, безусловно, позитивно прозвучал для российско-японских отношений в целом, - цитирует ТАСС дипломата. - Многие болельщики из Японии посетили Россию во время мундиаля. В качестве почетного гостя с японской стороны Россию в связи с чемпионатом мира посетила ее высочество принцесса Хисако Такамадо, являющаяся почетным председателем Японской футбольной ассоциации.

Россию в дни чемпионата также посетил глава агентства по спорту Японии, и в ходе его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между футбольными ассоциациями наших стран.

На мой взгляд, сборная Японии блестяще выступила на чемпионате. Конечно, как посол России, я прежде всего болел за нашу команду, но, скажу вам честно, я радовался и успехам японской сборной.