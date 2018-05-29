Футбольная ассоциация поддержала Стерлинга, раскритикованного за татуировку автомата

Футбольная ассоциация Англии выразила поддержку нападающему сборной Рахиму Стерлингу. Ранее футболист подвергся резкой критике в Инстаграме за пропаганду оружия - подписчики увидели у него на ноге татуировку в виде автомата. Позднее сам Стерлинг вынужден был объяснить смысл татуировки. По словам игрока, замысел в том, что он производит "выстрелы" только своей ногой, ведь в свое время поклялся не брать в руки оружие, поскольку его отца застрелили.

"Мы все поддерживаем Стерлинга и уважаем его честный и искренний комментарий, который он дал. Он и остальная команда сосредоточены исключительно на подготовке к чемпионату мира-2018", - говорится в заявлении пресс-службы FA.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу