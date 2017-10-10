Футбольная ассоциация Аргентины может потерять до 60 миллионов долларов из-за невыхода на ЧМ-2018

Аргентинская футбольная ассоциация рискует потерять от 20 до 60 миллионов долларов в том случае, если национальная конмада не сможет пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года. По информации Mirror, в случае попадания на мундиаль сборная Аргентины получит два миллиона долларов за участие, 10 миллионов - за выступление в группе, 12 миллионов - за выход в 1/8 финала, 18 миллионов - в 1/4 финала.

Кроме того, аргентинцы могут потерять 8 миллионов из-за разрыва контрактов со спонсорами. Отметим, что 25, 30, 40 и 50 миллионов долларов полагаются за места с четвертого по первое соответственно.