Футболисты сборных Англии и Германии сыграют в траурных повязках с красным маком

Футболисты сборных Англии и Германии в товарищеском матче выйдут в черных повязках, на которых будет красный мак, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии. Красный мак является символом памяти жертв Первой мировой войны.

– Память о мужчинах и женщинах, служивших нашей стране, укоренилась в нашей нации, – цитирует сайт исполнительного директора FA Мартина Гленна. – Многие из них принесли огромную жертву, мы будем чествовать их на поле и за его пределами в день матча с Германией. Хочу сказать спасибо Немецкому футбольному союзу, который в знак солидарности и единства также согласился с тем, чтобы игроки надели повязки с изображением мака.

Напомним, матч Англия - Германия пройдет 11 ноября.