Футболисты сборной Саудовской Аравии прервали тренировку перед матчем с Россией из-за визита высокопоставленного гостя

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки ибн Абдель Мухсин аль-Шейх встретился с футболистами сборной страны во время открытой тренировки накануне старта чемпионата мира-2018, сообщает RT. Футболисты прервали тренировочное занятие для встречи с функционером. Отмечается, что все игроки собрались вокруг аль-Шейха, вышедшего в центр поля.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии посетит церемонию открытия ЧМ-2018.

Матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии состоится в четверг, 14 июня в 18:00 на стадионе "Лужники" в Москве.

Россия – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия – начало в 18.00 (время московское)