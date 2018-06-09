11:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Футболисты сборной Ирана подготовили подарки пришедшим на тренировку болельщикам

Болельщики сборной Ирана на открытой тренировке команды. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ" Подарок от сборной Ирана. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ"
Болельщики сборной Ирана на открытой тренировке команды. Фото Илья АНДРЕЕВ, "СЭ"

Сборная Ирана подготовила подарки болельщикам, пришедшим на открытую тренировку команды, которая проходит на стадионе ФК "Строгино".

В начале занятия игроки раздали фанатам значки с эмблемой Федерации футбола Ирана, а также флаги страны.

На трибунах собралось больше сотни человек. Соотношение россиян и граждан Ирана – примерно 50 на 50.

Сборная Ирана – первая иностранная команда-участница ЧМ-2018, прилетевшая в Россию. На базу "Локомотива" в Баковке она заселилась еще 5 июня, а в пятницу на тренировочной базе "Спартака" в Тушине провела товарищеский матч с Литвой (1:0).

Иранская команда выступит в группе B чемпионата мира, где сыграет со сборными Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва) и Испании (25 июня, Саранск). (Илья АНДРЕЕВ)

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