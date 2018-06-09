Футболисты сборной Ирана подготовили подарки пришедшим на тренировку болельщикам

Сборная Ирана подготовила подарки болельщикам, пришедшим на открытую тренировку команды, которая проходит на стадионе ФК "Строгино".

В начале занятия игроки раздали фанатам значки с эмблемой Федерации футбола Ирана, а также флаги страны.

На трибунах собралось больше сотни человек. Соотношение россиян и граждан Ирана – примерно 50 на 50.

Сборная Ирана – первая иностранная команда-участница ЧМ-2018, прилетевшая в Россию. На базу "Локомотива" в Баковке она заселилась еще 5 июня, а в пятницу на тренировочной базе "Спартака" в Тушине провела товарищеский матч с Литвой (1:0).

Иранская команда выступит в группе B чемпионата мира, где сыграет со сборными Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва) и Испании (25 июня, Саранск). (Илья АНДРЕЕВ)