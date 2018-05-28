Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов за победу на ЧМ-2018

Футболисты сборной Бразилии получат по одному миллиону долларов в случае победы на чемпионате мира-2018. Как сообщает Folha de S.Paulo, эта сумма в пять раз превышает ту, которую участники команды получили за чемпионство в турнире в 2002 году.

Бразильская конфедерация футбола пообещала, что премию в том же размере получат и участники тренерского штаба в случае победы команды в мировом первенстве.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. Бразилия в группе Е сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией​.

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