Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов за победу на ЧМ-2018

Футболисты сборной Бразилии получат по одному миллиону долларов в случае победы на чемпионате мира-2018. Как сообщает Folha de S.Paulo, эта сумма в пять раз превышает ту, которую участники команды получили за чемпионство в турнире в 2002 году.
Бразильская конфедерация футбола пообещала, что премию в том же размере получат и участники тренерского штаба в случае победы команды в мировом первенстве.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Египта. Бразилия в группе Е сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.
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hant64
Не получат, ибо не выиграют. Есть претенденты более явные.
11:29