09:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Футболисты сборной Англии выходили из ночного клуба, держась за руки

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Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер посетили ночной клуб после товарищеского матча со сборной Германии (0:0). Как сообщает The Sun, оба игрока покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки.

Отметим, что сборная Англии во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли" проведет товарищеский матч с Бразилией. Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​

 

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Levbereg

Да тут непонятно. Высокий мелкого держит так, чтобы тот не навернулся. Из фотографии такой план. Они оба готовальня, просто Харт посильнее на выпивку видать)))). А так у них садомитство норма.

10:21

Весёлый©

Ну, здесь обычный bromance и немного Газза-болезнь. Ноу криминалити.

10:18

shpasic

в конкурс на оригинальную подпись к фото: "в ночном клубе Харт подхватил Триппьер"

10:13

shpasic

лучше уж за руки держаться, чем за асфальт!

10:13

kirsann

справа паренек в слюни.. однозначно!!)) Харт по-товарищески помогает докавылять до такси .. что тут такого ?!

10:09

Orakle

говорят,Нойер тоже ..того...с мужичками любит повозиться))

10:05

ereke

Ой, не так!! Подружки навеки)))

09:59

ereke

Братья навеки!!!)))

09:58