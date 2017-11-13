Футболисты сборной Англии выходили из ночного клуба, держась за руки

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер посетили ночной клуб после товарищеского матча со сборной Германии (0:0). Как сообщает The Sun, оба игрока покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки.
Отметим, что сборная Англии во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли" проведет товарищеский матч с Бразилией. Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
England stars Joe Hart and Kieran Trippier hold hands leaving nightclub at 3.30am same… https://t.co/jrmDbWjez2 pic.twitter.com/rbNyMXMJCR– The Amed Post (@theamedpost) 12 ноября 2017 г.
Levbereg
Да тут непонятно. Высокий мелкого держит так, чтобы тот не навернулся. Из фотографии такой план. Они оба готовальня, просто Харт посильнее на выпивку видать)))). А так у них садомитство норма.
10:21
Весёлый©
Ну, здесь обычный bromance и немного Газза-болезнь. Ноу криминалити.
10:18
shpasic
в конкурс на оригинальную подпись к фото: "в ночном клубе Харт подхватил Триппьер"
10:13
shpasic
лучше уж за руки держаться, чем за асфальт!
10:13
kirsann
справа паренек в слюни.. однозначно!!)) Харт по-товарищески помогает докавылять до такси .. что тут такого ?!
10:09
Orakle
говорят,Нойер тоже ..того...с мужичками любит повозиться))
10:05
ereke
Ой, не так!! Подружки навеки)))
09:59
ereke
Братья навеки!!!)))
09:58