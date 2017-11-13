Футболисты сборной Англии выходили из ночного клуба, держась за руки

Футболисты сборной Англии Джо Харт и Киран Триппьер посетили ночной клуб после товарищеского матча со сборной Германии (0:0). Как сообщает The Sun, оба игрока покинули заведение в 3.30 утра, держась за руки.

Отметим, что сборная Англии во вторник, 14 ноября, на "Уэмбли" проведет товарищеский матч с Бразилией. Начало встречи – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​