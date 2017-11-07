Футболист "Спартака" Сакала вызван в сборную Замбии

Нападающий "Спартака" Фэшн Сакала получил вызов в сборную Замбии на заключительный матч третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018 против команды Камеруна. Встреча состоится 11 ноября.

Замбийцы с шестью очками занимают второе место в группе и не имеют возможности догнать Нигерию, которая с 13 очками обеспечила себе попадание на ЧМ.

Сакала является победителем Кубка африканских наций для игроков младше 20 лет, а так же четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира, где с 4 голами в 5 матчах он стал одним из лучших бомбардиров.