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"Футбол возвращается домой". Рио Фердинанд - о победе Англии над Швецией


Бывший защитник сборной Англии  Рио Фердинанд выразил уважение своей национальной команде и ее главному тренеру Гарету Саутгейту после победы над Швецией (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

- Это официально... Футбол снова возвращается домой. Огромное уважение сборной Англии и Гарету Саутгейту, - написал Фердинанд в своем Твиттере.

Сборная Англии в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Россия - Хорватия (11 июля, "Лужники"). 

Швеция - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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