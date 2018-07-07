"Футбол возвращается домой". Рио Фердинанд - о победе Англии над Швецией

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд выразил уважение своей национальной команде и ее главному тренеру Гарету Саутгейту после победы над Швецией (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

- Это официально... Футбол снова возвращается домой. Огромное уважение сборной Англии и Гарету Саутгейту, - написал Фердинанд в своем Твиттере.

It’s official... Football’s Coming Home Again!! Big respect to the @england team & Gareth! Wanna see the scenes back home... tag me people! Love it #ENG #WorldCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/kiLgkMPbWx – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 7 июля 2018 г.

Сборная Англии в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Россия - Хорватия (11 июля, "Лужники").

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