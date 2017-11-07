"Футбол против расизма в Европе": Россия прогрессирует в борьбе с дискриминацией

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Повар подчеркнул, что Россия существенно улучшила ситуацию с дискриминацией в футболе. Повар уверен, что чемпионат мира-2018 пройдет на высоком уровне.

- Наша система мониторинга будет работать на предстоящем чемпионате мира. Мы составили мониторинговый отчет о ситуации с дискриминацией в российском футболе, - цитирует ТАСС Повара. - Мы видим, что существуют вопросы и определенные проблемы в фанатской культуре вокруг футбола. Но надо сказать, что за последние годы в России произошли серьезные позитивные изменения.

Мы поддерживаем и поощряем систему мониторинга, которую ввел Российский футбольный союз. Мы видим серьезную работу полиции и государства по выявлению провокаторов

Мы уверены, что чемпионат мира пройдет на высоком уровне, что россияне продемонстрируют свое гостеприимство. Очень бы не хотелось проявления радикальных и расистских выходок со стороны фанатов, но, насколько я понимаю, российские власти решают этот вопрос.