ФСБ предотвратила теракты во время ЧМ-2018

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомству удалось предотвратить теракты во время ЧМ-2018 в России. Это был первый в истории чемпионат мира по футболу, который принимала РФ.

Как сообщает ФедералПресс, Бортников уточнил, что террористы планировали атаковать болельщиков через беспилотники. По его словам, было раскрыто сразу семь группировок, которые хотели совершить атаки на иностранных болельщиков. Кроме того, по словам главы ФСБ, такие попытки были предприняты не только во время чемпионата мира, но и во время проведения других массовых мероприятий в стране.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии (4:2). Сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила хорватам в серии пенальти. Перед турниром в СМИ появлялись сообщения об угрозе терактов.