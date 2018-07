Фредди Меркьюри и "Футурама". Твит сборной Хорватии в день финала

Официальный Твиттер Хорватского футбольного союза опубликовал сообщение перед финалом чемпионата мира-2018. Сборная Хорватии впервые в истории добралась до решающего матча, в котором сыграет с Францией.

В сообщении был опубликован кадр с героем "Футурамы" Филиппом Фраем с измененной прической и усами. Внешне персонаж стал напоминать лидера группы Queen Фредди Меркьюри, судя по измененной цитате его легендарной песни Bohemian Rhapsody: "Not sure if real life or just fantasy" ("Не уверен, то ли это настоящая жизнь, то ли просто фантазия").

В оригинале хит Queen начинается словами: "If this the real life? If this just fantasy?".