Фред может не сыграть с Австрией, но останется в заявке Бразилии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бразилии Фред, вероятно, пропустит товарищеский матч со сборной Австрии, сообщает Selecao Brazileira. Игра состоится 10 июня.

Ранее футболист получил травму на тренировке в столкновении с Каземиру. Впрочем, также сообщается, что повреждение не приведет к его исключению из заявки, и он сможет сыграть на чемпионате мира.

На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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