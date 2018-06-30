Фред: "Матич будет отличным партнером по "МЮ". Было приятно пообщаться с ним"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал про общение с партнером по команде Неманьей Матичем. Футболисты сыграли друг против друга в матче ЧМ-2018 Сербия - Бразилия (0:2).

- Было приятно пообщаться с Матичем, он поздравил меня с переходом в великий клуб "Манчестер Юнайтед", – цитирует бразильца Goal.com. – Мы обменялись футболками. Неманья будет отличным товарищем по команде. Это большие перемены, но они еще не завершены. Еще ничего не утряслось, потому что сейчас я сконцентрирован на чемпионате мира. Я не думаю об этом часто, но "МЮ" – большой клуб в Европе, один из величайших, так что я очень счастлив.

Ранее сообщалось, что "МЮ" заплатил "Шахтеру" за бразильца 60 миллионов евро.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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