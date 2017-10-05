Франсиско Арсе: "Парагвай способен создать проблемы Колумбии"

Главный тренер сборной Парагвая Франсиско Арсе отметил, что его команда сделает все ради победы над Колумбией в матче отбора ЧМ-2018. Парагвайцы занимают седьмое место в группе с 21 очком, а колумбийцы третьи с 25 очками.

– Нам нужна только победа. В последние несколько месяцев наша сборная показывает единение, мы очень близки, – цитирует Marca Арсе. – В хороший день мы способны создать проблемы Колумбии. Что касается тренера соперников, то я знаю Пекермана. Это большой учитель, у которого богатый опыт.