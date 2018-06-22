12:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франко Барези: "Сампаоли - это несчастье"


Бывший капитан и тренер "Милана"  Франко Барези считает Хорхе Сампаоли причиной неудач сборной Аргентины. Во втором туре группового турнира ЧМ-2018 аргентинцы проиграли Хорватии со счетом 0:3.

– Уважение – Аргентине, – написал в своем Твиттере Барези. – А Сампаоли – это несчастье.

Аргентина - Хорватия

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