Франко Армани: "Это был последний шанс Аргентины"

Вратарь сборной Аргентины Франко Армани после победы над Нигерией​ (2:1) в матче чемпионата мира-2018 отметил, что мечтает о победе на турнире. Также он добавил, что аргентинцам нужно хорошо подготовиться к встрече с Францией в 1/8 финала.

– Мы терпеливо, спокойно тренировались каждый день, чтобы сыграть лучшим образом, – отметил Армани. – Эта неделя была полна переживаний, мы не достигли того результата, который хотели. Это был наш последний шанс. Мы выиграли и заслуживали этого. Каждый нас понимал, что нужно выиграть, чтобы остаться на чемпионате мира. Мы оставили на поле все, это позволило нам выйти в следующий раунд. Это дало нам возможность дальше идти к нашей мечте – выиграть чемпионат мира. Мы должны насладиться этим моментом сейчас. А потом начать думать об игре с Францией. Это хорошая сборная, так что нам нужно хорошо подготовиться. (Игорь НОВИКОВ)

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