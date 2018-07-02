Франк Веркаутерен: "Франция, Бельгия или Бразилия станет чемпионом мира"

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен считает, что на титул чемпионов мира претендуют сразу несколько сборных. К числу таковых он относит Францию, Бельгию и Бразилию.

- Франция, Бельгия или Бразилия могут стать чемпионами мира, - сказал Веркаутерен "СЭ". - Жаль, все они в одной части сетки. Так что в финале нас ждет сюрприз.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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