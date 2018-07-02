22:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франк Веркаутерен: "Франция, Бельгия или Бразилия станет чемпионом мира"


Бывший главный тренер "Крыльев Советов"  Франк Веркаутерен считает, что на титул чемпионов мира претендуют сразу несколько сборных. К числу таковых он относит Францию, Бельгию и Бразилию.

Франция, Бельгия или Бразилия могут стать чемпионами мира, - сказал Веркаутерен "СЭ". - Жаль, все они в одной части сетки. Так что в финале нас ждет сюрприз.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. 

Полностью интервью с Веркаутереном читайте здесь

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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