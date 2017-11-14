Франк Рибери: "Буффон - кумир для каждого игрока"

Полузащитник "Бавария" Франк Рибери отдал должное голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, завершившему карьеру в сборной Италии. Итальянцы проиграли шведам по сумме двух матчей и не вышли на чемпионат мира-2018.

"Сильный оппонент, отличный герой и кумир для каждого игрока. Уважаю вашу международную карьеру, Джанлуиджи Буффон", - написал Рибери в Твиттере.

Трансляция матча Италия - Швеция //

Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию