Франк Лебеф: "Посмотрим, как сборная Франции будет работать, когда возникнут проблемы"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Франк Лебеф считает, что у французской команды есть шансы выиграть ЧМ-2018. По его словам, игрокам нужно показать коллективную работу.

– Мы полны надежд, – цитирует AFP Лебефа. – Но команда должна быть сплоченной. Сейчас у нас есть прекрасные индивидуально яркие ребята. Однако посмотрим, как коллектив будет работать, когда возникнут первые маленькие проблемы.

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