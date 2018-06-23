Французы хвалят Россию за оперативность в расследовании избиения аргентинцами хорвата на ЧМ

Во Франции остались довольны оперативностью, с которой в России были вычислены аргентинские фанаты, избившие хорвата во время чемпионата мира-2018. В нападении на него подозреваются четыре аргентинца, которых южноамериканская страна уже просит депортировать для разбирательства домой.

– Похоже, что у россиян на довольно высоком уровне безопасность и подготовка болельщиков, – отметил читатель L’Equipe с ником davlfcforever.

С ним согласились другие пользователи, сравнившие уровень безопасности на ЧМ-2018 с тем, что был на турнирах, проходивших во Франции.

– Да, они знали их еще до того, как это случилось. Они явно готовы лучше, чем Франция в 1998 и 2016 годах, – написал brettfavre.

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