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Французские болельщики пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем ЧМ-2018 против Уругвая


Болельщики сборной Франции пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Уругвая

Шестого июля около 15.30 болельщики сборной Франции пройдут маршем по Волжской набережной по направлению к стадиону города перед матчем Уругвай – Франция, - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства спорта Нижегородской области.

Матч будет транслироваться на фестивале болельщиков ФИФАкоторый проходит на площади Минина и Пожарского.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Уругвай - Франция

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180705/1138963627.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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