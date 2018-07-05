Французские болельщики пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем ЧМ-2018 против Уругвая

Болельщики сборной Франции пройдут маршем по Нижнему Новгороду перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Уругвая.

- Шестого июля около 15.30 болельщики сборной Франции пройдут маршем по Волжской набережной по направлению к стадиону города перед матчем Уругвай – Франция, - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства спорта Нижегородской области.

Матч будет транслироваться на фестивале болельщиков ФИФА, который проходит на площади Минина и Пожарского.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

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