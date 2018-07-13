Французские болельщики не испытали проблем в России на ЧМ-2018

Французские болельщики не столкнулись с какими-либо проблемами в России во время чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации болельщиков из Франции Эрви Мугин.

- Хочу поздравить Россию с успешным проведением чемпионата, - сказал Мугин. - У нас не было никаких проблем во время пребывания в стране. Подготовка к финалу чемпионата для нас является сравнительно новым опытом, за 20 лет мы третий раз выходим в финал мирового первенства. Завтра на Красной площади мы встретимся с нашими болельщиками, обсудим подготовку к матчу.

Напомним, сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2018 с Хорватией 15 июля в "Лужниках".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)