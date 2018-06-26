Францию и Данию освистали за первую нулевую ничью ЧМ-2018

Сразу же после финального свистка матча между Францией и Данией, который закончился со счетом 0:0, большая часть нейтральных зрителей в "Лужниках" освистала команды.



Таким образом публика выразила недовольство скучной игрой, которая прошла почти без моментов.



Стоит отметить, что свист раздавался еще и до конца игры, когда команды начинали просто перекатывать мяч на своей половине.



Этот матч стал первым на чемпионате мира в России, который завершился со счетом 0:0. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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