Франция в третий раз вышла в финал ЧМ. Больше, чем кто-либо за последние 20 лет

Сборная Франции в третий раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2018 французы одолели Бельгию (1:0). Ранее они пробивались в финал домашнего ЧМ-1998 (2:1 с Хорватией) и ЧМ-2006 (1:0 с Португалией).

Сборная Франции чаще, чем кто-либо, выходит в финалы чемпионатов мира за последние 20 лет. По два раза это удавалось Бразилии (1998 и 2002) и Германии (2002 и 2014).

В 1998 году французы стали чемпионами мира, победив в финале Бразилию 3:0. В финале ЧМ-2006 они уступили Италии (1:1, пенальти 3:5).

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