21:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция в третий раз начала чемпионат мира с двух побед


Сборная Франции, обыграв в первых турах Австралию и Перу, в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед.

Такой же старт трехцветные выдавали на домашнем турнире в 1998-м и четыре года назад в Бразилии. В первом случае французы завоевали главный трофей, а во втором уступили в четвертьфинале будущим триумфаторам – немцам. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда французы начинали чемпионат мира с двух побед

Год

Страна

Матчи

Мячи

Итоговый результат

1998

Франция

ЮАР - 3:0, Сауд.Аравия – 4:0

7-0

Победа

2014

Бразилия

Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2

8-2

1/4 финала

2018

Россия

Австралия – 2:1, Перу – 1:0

3-1

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Франция - Перу

 

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