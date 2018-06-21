Франция в третий раз начала чемпионат мира с двух побед

Сборная Франции, обыграв в первых турах Австралию и Перу, в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед.
Такой же старт трехцветные выдавали на домашнем турнире в 1998-м и четыре года назад в Бразилии. В первом случае французы завоевали главный трофей, а во втором уступили в четвертьфинале будущим триумфаторам – немцам. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда французы начинали чемпионат мира с двух побед
|
Год
|
Страна
|
Матчи
|
Мячи
|
Итоговый результат
|
1998
|
Франция
|
ЮАР - 3:0, Сауд.Аравия – 4:0
|
7-0
|
Победа
|
2014
|
Бразилия
|
Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2
|
8-2
|
1/4 финала
|
2018
|
Россия
|
Австралия – 2:1, Перу – 1:0
|
3-1
|
?
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