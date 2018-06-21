Франция в третий раз начала чемпионат мира с двух побед

Сборная Франции, обыграв в первых турах Австралию и Перу, в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед.

Такой же старт трехцветные выдавали на домашнем турнире в 1998-м и четыре года назад в Бразилии. В первом случае французы завоевали главный трофей, а во втором уступили в четвертьфинале будущим триумфаторам – немцам. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда французы начинали чемпионат мира с двух побед

Год Страна Матчи Мячи Итоговый результат 1998 Франция ЮАР - 3:0, Сауд.Аравия – 4:0 7-0 Победа 2014 Бразилия Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2 8-2 1/4 финала 2018 Россия Австралия – 2:1, Перу – 1:0 3-1 ?

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