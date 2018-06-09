Франция - США: Гризманн, Жиру и Мбаппе сыграют с первых минут

Стали известны составы Франции и США на товарищеский матч. С первых минут в атаке французов появятся Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Кильян Мбаппе.

Франция: Ллорис - Сидибе, Варан, Юмтити, Менди - Погба, Канте, Матюиди - Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Запасные - Манданда, Ареола, Павар, Кимпембе, Рами, Эрнандез, Толиссо, Н'Зонзи, Лемар, Дембеле, Фекир, Товен.

США: Стеффен - Мур, Миязга, Паркер, Картер-Викерс, Робинсон - Адамс, Маккенни, Трапп - Вуд, Грин.

Запасные - Хамид, Йедлин, Палмер-Браун, Личей, Вильяфанья, Корона, Веа, Сарджент, Рубин.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Франция - США.