Франция получит от ФИФА 38 миллионов долларов за победу на ЧМ-2018

Федерация футбола Франции благодаря победе французской сборной на чемпионате мира-2018 получит от Международной федерации футбола (ФИФА) 38 миллионов долларов. Хорватскому футбольному союзу, чья команда стала второй, ФИФА перечислит 28 миллионов долларов.

Призовые между ассоциациями из числа участников ЧМ-2018 будут распределены следующим образом:

Франция (1-е место) – 38 миллионов долларов;

Хорватия (2-е место) – 28 миллионов;

Бельгия (3-е место) – 24 миллиона;

Англия (4-е место) – 22 миллиона;

Уругвай, Бразилия, Россия, Швеция (5-е – 8-е места) – по 16 миллионов;

Колумбия, Испания, Швейцария, Япония, Дания, Мексика, Португалия, Аргентина (9-е – 16-е места) – по 12 миллионов;

Иран, Саудовская Аравия, Перу, Нигерия, Сербия, Корея, Тунис, Сенегал, Германия, Польша, Марокко, Австралия, Исландия, Коста-Рика, Египет, Панама (17-е – 32-е места) – по 8 миллионов. ​