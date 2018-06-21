Франция - Перу: Жиру сыграет с первых минут, Фарфан остался в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Перу на матч группового этапа чемпионата мира. В составе французов с первых минут сыграют нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн. Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан остался в запасе перуанской команды.
Стартовые составы команд:
Франция: Льорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Погба, Канте, Матюиди - Гризманн, Жиру, Мбаппе;
Перу: Гальесе - Родригес, Трауко, Рамос, Адвинкула - Куэва, Йотун, Акино - Герреро, Каррильо, Флорес.
А вот и стартовые составы #FRA и #PER : сегодня Джефферсон Фарфан начинает игру на скамейке#FRAPER pic.twitter.com/AsnzzUYlim– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 июня 2018 г.