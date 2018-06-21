Франция - Перу: Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории французов

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе вошел в историю французского футбола, забив самый "молодой" гол на чемпионатах мира. Форвард отличился на 35-й минуте матча против Перу, который проходит в рамках второго тура мирового первенства в России.

Мбаппе забил гол в 19 лет и 183 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Давиду Трезеге, который на момент своего гола на чемпионате мира-1998 было 20 лет и 246 дней. Стоит отметить, что Трезеге также отличился во втором туре, забив сборной Саудовской Аравии.

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча Франция - Перу. Гол Мбаппе пока остается единственным.

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