Франция - Перу: прогноз букмекеров

В четверг, 21 июня, в Екатеринбурге пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Франции и Перу сыграют на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Франции на победу с коэффициентом 1,64, на ничью – 3,93, а успех Перу – 5,80.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Франция – Перу: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь