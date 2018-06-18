Франция - Перу: Гризманн, Юмтити и Лемар тренировались по индивидуальной программе

Три игрока сборной Франции работали по индивидуальной программе перед матчем группового турнира чемпионата мира-2018 против Перу, сообщает L'Equipe. Антуан Гризманн занимался пробежками под присмотром физиотерапевта, Самюэль Юмтити и Тома Лемар также ограничились пробежками.

Два запасных голкипера Стив Манданда и Альфонс Ареола участвовали в занятиях с мячом наравне с полевыми игроками, основной голкипер Юго Ллорис тренировался отдельно.

Франция - Перу: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское) //

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