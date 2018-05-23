Франция не будет бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французская сторона не будет бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Ранее о политическом бойкоте заявили представители Великобритании и Исландии, которые сократят официальные делегации. О спортивном бойкоте при этом речи не идет.

- У нас общие интересы с Россией, эта страна может быть нашим партнером, - цитирует L'Equipe Ле Дриана. - Вопрос, ехать на чемпионат мира или нет, не возникает.

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