Франция, Италия и Испания проваливались после победы на ЧМ. Что ждет Германию?

Европейские команды, выигрывавшие чемпионаты мира последних лет, неудачно выступали на последующих турнирах. Сегодня Германия, являющаяся действующим чемпионом мира, уступила в первом матче группового этапа ЧМ-2018 команде Мексики со счетом 0:1.

В 1998 году Франция стала победителем мирового первенства, однако провалилась на турнире 2002 года, не выйдя из группы.

В 2006 году чемпионат мира выиграла Италия. Ей не удалось попасть в плей-офф мирового первенства 2010 года.

Победителем чемпионата мира 2010 года стала Испания. В 2014 году она не вышла из группы.

Немцы выиграли мировое первенство 2014 года, а также Кубок конфедераций 2017 года. Нынешний турнир они начали с поражения.

Германия выступает в группе F, ей предстоит встретиться с командами Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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