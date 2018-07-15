Франция - Хорватия: впервые в XXI веке в финале ЧМ забито больше двух голов

В финале чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия забито уже три мяча. На 38-й минуте Антуан Гризманн сделал счет 2:1, реализовав пенальти. Это первый финал чемпионата мира в XXI века, в котором забито больше двух голов. В 2002 году Бразилия обыграла Германию 2:0, в 2006-м Италия и Франция завершили встречу вничью (1:1), итальянцы были точнее в послематчевых пенальти (5:3), в 2010-м и 2014-м Испания и Германия побеждали Голландию и Аргентину соответственно с одинаковым счетом 1:0, причем оба раза голы забивались в дополнительное время.

Последний раз больше двух голов забивалось в финале ЧМ-1998, в котором также играла Франция. Хозяева турнира забили три безответных гола Бразилии.