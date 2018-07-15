Франция – Хорватия: прямая трансляция – в 18.00, видео

Сегодня на чемпионате мира в России последний и самый главный матч – финал! Титул сильнейшей команды на планете разыграют Франция и Хорватия. Французы уже были чемпионами мира в 1998 году, а вот хорваты впервые забрались так высоко. Команды подходят к встрече в оптимальных составах, букмекеры отдают предпочтение "трехцветным", причем, явное. Эта встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите финал чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!