Прогноз "Фонбет": Франция – очевидный фаворит финала чемпионата мира

15 июля на стадионе "Лужники" сборная Франции встретится со сборной Хорватии в финале чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче победит сборная Франции. На победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 1.90, на победу сборной Хорватии – с коэффициентом 5.00, на ничью – с коэффициентом 3.35. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На победу сборной Франции в основное время поставили 69% игроков, на победу Хорватии – 23%, на ничью – 8%.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в основное время матча будет забито меньше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 2,5 – за 1.55. Однако, большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 54% игроков, на тотал меньше 2,5 – 46%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что основное время матча завершится со счетом 1:0 в пользу Франции. На это можно поставить с коэффициентом 5.50. На победу французов со счетом 2:1 можно поставить за 8.00. На победу команды Дешама со счетом 3:0 или 3:1 ставки принимаются с коэффициентом 15.00, На победу хорватов со счетом 0:1 можно поставить с коэффициентом 11.00, со счетом 1:2 – с коэффициентом 15.00. Ничья в основное время матча со счетом 0:0 или 1:1 идет с коэффициентом 7.00, а на ничью со счетом 2:2 можно поставить с коэффициентом 20.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто станет чемпионом мира?

– "Фонбет" предполагает, что чемпионом мира в итоге станет сборная Франции. На итоговую победу французов можно поставить с коэффициентом 1.43, на победу Хорватии – с коэффициентом 2.85. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает, что чемпионом мира станет Франция. На итоговую победу французов поставил 71% игроков, на чемпионство хорватов – 29%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Франции в основное время – ее предпочли 37% клиентов "Фонбет". 23% игроков поставили на победу Хорватии в основное время, 19% – на то, что Франция выиграет с учетом дополнительного времени и серии пенальти. 13% клиентов "Фонбет" сделали ставку на итоговую победу хорватов, 8% – на то, что Франция выиграет в основное время со счетом 2:1.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – одинар на победу сборной Франции с учетом дополнительного времени и пенальти с коэффициентом 1.47. Клиент оценил свою ставку в 1 млн рублей. В среднем на матч Франции и Хорватии ставят 1338 рублей.

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