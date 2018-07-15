Франция - Хорватия: Погба удвоил преимущество "трехцветных", забив первый гол на ЧМ-2018

Сборная Франции забила третий мяч в ворота Хорватии в финале чемпионата мира-2018. На 59-й минуте отличился Поль Погба. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" забил свой первый мяч на ЧМ-2018.



Мбаппе, ворвавшись в штрафную, собрал трех соперников, откатил мяч Гризманну, тот дальше на Погба. Первый удар игрока пришелся в защитника, но судьба подарила ему вторую попытку, и тот в касание повторным ударом обвел Модрича и поразил левый угол.

Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча