19:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Хорватия: Погба удвоил преимущество "трехцветных", забив первый гол на ЧМ-2018


Сборная Франции забила третий мяч в ворота Хорватии в финале чемпионата мира-2018. На 59-й минуте отличился Поль Погба. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" забил свой первый мяч на ЧМ-2018.

Мбаппе, ворвавшись в штрафную, собрал трех соперников, откатил мяч Гризманну, тот дальше на Погба. Первый удар игрока пришелся в защитника, но судьба подарила ему вторую попытку, и тот в касание повторным ударом обвел Модрича и поразил левый угол.

Франция - Хорватия:  онлайн-трансляция матча 

Франция - Хорватия

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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